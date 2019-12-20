Приглашаем на новогоднюю ёлку во Дворец культуры железнодорожников

Дворец культуры железнодорожников приглашает юных зрителей, а также их родителей вместе отпраздновать наступление Нового года, весело провести время и посмотреть сказочное шоу.

В этом году в концертном зале Дворца культуры железнодорожников вас ожидает премьерный показ новогоднего представления «Волшебный камень холода».

История, которую увидят зрители, расскажет про сказочную страну, в которой злой король всемирной паутины приводит в действие свой коварный план, а два героя — добрые мышки — разрушают план злодея. Невероятные сказочные приключения, встречи с персонажами любимых сказок и, конечно же, новогодние чудеса ожидают наших зрителей!

Юных зрителей ожидает сказочное представление, активные развлечения, танцы, веселая музыка и, конечно, встреча с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой.

Приглашаем вас на новогодние представления с 22 по 30 декабря 2019 года, а также со 2 по 6 января 2020 года.

Время начала спектакля — в 11:00, в 14:00.

Подробности по телефонам: 58-70-90 (касса), 601-788 (творческий отдел).

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