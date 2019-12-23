Глава музея на Балткосе: если собственник начнёт пилить ангары, его ничего не остановит

Если собственник ангаров на Балтийской косе начнёт демонтировать их, его уже ничего не остановит. Такое мнение высказала глава музея «Старый люнет» Валерия Надымова на встрече в Общественной палате 19 декабря.

«На данный момент [собственник] не пилит [ангары], но может начать делать это в любой момент, и ничего его не остановит», — заявила директор музея. По её словам, Служба охраны памятников отклонила заявку инициативной группы о придании ангарам охранного статуса. Теперь у собственника нет преград для того, чтобы продолжить демонтаж.

«Когда общественности стало известно о сносе ангаров, люди сильно возмутились. Правительство Калининградской области и администрация Балтийска прислушались и приостановили демонтаж на основании того, что собственник начал снос без получения разрешения на разбор объекта выше трёх этажей. По сути, если он обратится за разрешением, администрация Балтийска не имеет права его не дать», — отметила Валерия Надымова.

Напомним, ангарами на Балтийской косе владеет семья экс-депутата Госдумы Асана Нюдюрбегова. О демонтаже ангаров бывшего аэродрома «Нойтиф» журналисты (а затем и региональные власти) узнали в конце ноября от местного жителя Сергея Дустина. Он сообщил в социальных сетях, что ангары «режут на металл». На следующий день губернатор Антон Алиханов уточнил, что собственник начал демонтаж без соответствующего разрешения и «за это он будет оштрафован».