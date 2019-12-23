Музей на Балткосе приглашает к сотрудничеству волонтёров

Музей «Старый люнет» на Балтийской косе приглашает к сотрудничеству волонтёров. Об этом «Афише Нового Калининграда» рассказала глава учреждения Валерия Надымова.

По её словам, инициативная группа, занимающаяся сохранением истории и природы Балтийской косы, работает на добровольных началах и нуждается в помощи профессионалов различного профиля. «Сейчас в работе над проектом помогают волонтёры. Например, тексты для информационных стендов проверяет профессиональный филолог, а созданием 3D-модели люнета занимается специалист из Челябинска, заинтересовавшийся историей Балтийской косы», — отметила Валерия Надымова. Принять участие в развитии музея можно, связавшись с руководством через социальные сети «Старого люнета».

Сейчас команда Валерии Надымовой занимается реализацией проекта «Военные тайны самой западной точки России», поддержанным Фондом президентских грантов в 2019 году. В рамках проекта планируется создать информационные стенды, рассказывающие об истории Балтийской косы; организовать в «Старом люнете» постоянную выставку об авиабазе «Нойтиф»; снять четыре короткометражных документальных фильма; создать информационный сайт Baltkosa39.ru, где будет размещена информация об истории косы, уникальных исторических объектах и мероприятиях; отпечатать информационные буклеты и провести 7 июня День истории Балтийской косы — праздник, совмещённый с уборкой исторических объектов. Сумма выигранного гранта составляет 739 тысяч рублей.