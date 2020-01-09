Телескопы и микроскопы: в Калининградском планетарии устроят День открытой астрономии

День открытой астрономии пройдет в Калининградском планетарии им. Ф.В. Бесселя (Железнодорожные ворота) 12 января. Об этом «Афише Нового Калининграда» сообщил директор учреждения Константин Гуськов.
С 12 до 19 часов в планетарии планируют показывать полнокупольные фильмы продолжительностью от 7 до 30 минут. Также будет открыта выставка астрофотографий калининградских авторов и выставка оптики, на которой представят любительские и профессиональные телескопы, приборы ночного видения и другую технику. С помощью микроскопов посетители планетария смогут рассмотреть микропрепараты с клетками животных и растений, инфузориями, циклопами и кристаллами. В 17 часов участники астроклуба БФУ им. И. Канта проведут лекцию о поиске новых космических объектов, астрофотографии, оптической технике и её применении. Для её посещения необходима предварительная онлайн-регистрация на платформе Timepad.
Вход на все мероприятия Дня открытой астрономии свободный. 0+
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