Телескопы и микроскопы: в Калининградском планетарии устроят День открытой астрономии

Денис Туголуков / Новый Калининград
Денис Туголуков / Новый Калининград

День открытой астрономии пройдет в Калининградском планетарии им. Ф.В. Бесселя (Железнодорожные ворота) 12 января. Об этом «Афише Нового Калининграда» сообщил директор учреждения Константин Гуськов.

С 12 до 19 часов в планетарии планируют показывать полнокупольные фильмы продолжительностью от 7 до 30 минут. Также будет открыта выставка астрофотографий калининградских авторов и выставка оптики, на которой представят любительские и профессиональные телескопы, приборы ночного видения и другую технику. С помощью микроскопов посетители планетария смогут рассмотреть микропрепараты с клетками животных и растений, инфузориями, циклопами и кристаллами. В 17 часов участники астроклуба БФУ им. И. Канта проведут лекцию о поиске новых космических объектов, астрофотографии, оптической технике и её применении. Для её посещения необходима предварительная онлайн-регистрация на платформе Timepad.

Вход на все мероприятия Дня открытой астрономии свободный. 0+


Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии

prealoader
prealoader

Другие материалы в рубрике:

Все новости за день Все темы новостей
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter