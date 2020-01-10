Программу «Сам себе режиссер» снимают с эфира

Юмористическая программа «Сам себе режиссер» закрывается после 28 лет в эфире. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на видеообращение ее бессменного ведущего Алексея Лысенкова.

«Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человек, я его принять не то что не могу, мне трудно его принять. Но я вынужден с ним согласиться», — сказал в обращении Лысенков. Ведущий поблагодарил участников, гостей и авторов программы.

Передача выходила выходила с 14 января 1992 года по 22 декабря 2019 года на канале РТР (сейчас «Россия 1»). В шоу показывали любительские видеоролики телезрителей. Программа получила премию «ТЭФИ» в номинации «Развлекательная программа» в 1998 году.

По данным «Московского комсомольца», также закрываются «Утренняя почта» и «Смехопанорама».