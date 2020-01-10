Программу «Сам себе режиссер» снимают с эфира

Фото взято с ресурса Newsgomel.by
Фото взято с ресурса Newsgomel.by

Юмористическая программа «Сам себе режиссер» закрывается после 28 лет в эфире. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на видеообращение ее бессменного ведущего Алексея Лысенкова. 

«Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человек, я его принять не то что не могу, мне трудно его принять. Но я вынужден с ним согласиться», — сказал в обращении Лысенков. Ведущий поблагодарил участников, гостей и авторов программы.

Передача выходила выходила с 14 января 1992 года по 22 декабря 2019 года на канале РТР (сейчас «Россия 1»). В шоу показывали любительские видеоролики телезрителей. Программа получила премию «ТЭФИ» в номинации «Развлекательная программа» в 1998 году. 

По данным «Московского комсомольца», также закрываются «Утренняя почта» и «Смехопанорама».

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии

prealoader
prealoader

Другие материалы в рубрике:

Все новости за день Все темы новостей
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter