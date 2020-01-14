В аквапарке Реды в Польше открылась первая в Европе вращающаяся горка (видео)

Фото со страницы аквапарка в «Фейсбуке»
Фото со страницы аквапарка в «Фейсбуке»
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В аквапарке города Реда под Гдыней (Польша) открылась первая в Европе вращающаяся горка AquaSpinner. Как сообщает Gazeta.pl, аттракцион стал доступен для посетителей аквапарка с 10 января.

Это первая горка такого типа в Европе и вторая в мире. До сих пор подобный аттракцион существовал только в Китае. В отличие от азиатской, которая работает сезонно, горка в Реде будет открыта круглый год.

Высота горки — около 30 метров. Она представляет собой скрученную конструкцию, которая, кроме того, еще и вращается. Аттракцион имеет 160 метров в длину, и в какой-то момент на нем можно разогнаться до 40 км/ч. Спуск на специальных надувных лодках длится примерно 90 секунд, но благодаря многочисленным динамическим фазам складывается впечатление, что его продолжительность больше. 

Wyobraź sobie, że tam w środku zjeżdżasz na pontonie ????????????Już wkrótce #aquaspinner????

Опубликовано Aquapark Reda Суббота, 26 октября 2019 г.

Как говорится в сообщении, опубликованном на странице аквапарка в «Фейсбуке», каждый съезд с горки будет стоить четыре злотых. Люди, которые хотят воспользоваться AquaSpinner, должны быть выше 120 см. Минимальный вес на понтоне — 150 кг (от двух до четырех человек).

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде.

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