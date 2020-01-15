Урбанист Михаил Алексеевский выступит с открытой лекцией в Калининграде

Руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский выступит с открытой лекцией «Как и зачем изучать городские районы» в Калининграде 16 января в 15:00.

Лекция пройдёт в гимназии №40 на улице Ю. Маточкина. «Автор лекции много лет занимается изучением российских городов и проводил исследования во многих из них. Он расскажет о том, как городские исследования помогают развивать города, что может рассказать о жизни в районе изучение селфи в социальных сетях, что можно узнать о городе, изучая интернет-мемы», — отмечают организаторы.

В мае прошлого года Михаил Алексеевский проводил мастерскую градоустройства для старшеклассников в Калининграде в рамках кинофестиваля «Край света. Запад». Курс был посвящен изучению микрорайона Сельма — «типичного примера нового спального района, который всем кажется слишком обычным и заурядным». «Это место неинтересно ни историкам, ни краеведам, ни искусствоведам. Однако именно в Сельме и подобных ей новых районах зарождается Калининград Будущего», — говорится в описании мастерской. В этом году Михаил Алексеевский также набирает школьников в свою лабораторию.

На открытую лекцию приглашаются старшеклассники, увлекающиеся урбанистикой, и все желающие (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность). Для участия необходима регистрация: отправьте письмо с указанием ФИО на info@kaliningradfilmfestival.ru.