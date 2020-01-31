14 февраля «Валентинов день» в драме покажут последний раз

В калининградском драмтеатре на февраль — 23 спектакля. Это постановки, рассчитанные на все возрасты и запросы публики: современная драма, инсценировки классики, комедии — от водевиля до абсурда и черного юмора, есть даже кино-жанры и сказки бэби-театра.

Премьерой этого месяца станет 4 февраля спектакль-мокьюментари «О.К.»(18+). Его название — монограмма, которой подписаны полотна австрийского экспрессиониста XX века Оскара Кокошки. Постановка Регины Саттаровой на малой сцене навеяна историей любви художника к вдове композитора Альме Малер.

В День влюбленных 14 февраля на большой сцене театра состоится прощальный показ трагикомедии «Валентинов день»(16+) по пьесе известного современного драматурга Ивана Вырыпаева. Премьера спектакля, поставленного Вячеславом Виттихом, состоялась в мае 2014 года. С тех пор его посмотрели десятки тысяч зрителей.


Из года в год вместе с актерами публика проживала эту историю любви молодых людей, 40-летних и пожилых. Из отзывов зрителей: «Плакали и смеялись, уходить не хотелось. Игра актеров завораживает, пленяет... Кажется, что герои спектакля шагнули на сцену из зала — так близка эта история многим людям».

Прощальный показ «Валентинова дня» — возможность еще раз увидеть и поблагодарить любимых актеров и режиссера. Театральный репертуар постоянно обновляется. За сезон труппа выпускает в среднем 8 новых спектаклей. Премьера марта — «Тайна парижских бриллиантов»(12+) по новелле Э.Т. А. Гофмана «Мадемуазель де Скюдери» в постановке Леонида Алимова.

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Источник: Калининградский областной драматический театр

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