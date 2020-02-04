«Самый известный издатель России» Елена Шубина встретится с читателями в Калининграде

Елена Шубина. Svklimkin / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Елена Шубина. Svklimkin / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Российский литературовед и издатель Елена Шубина проведёт встречу с читателями в Калининградской областной научной библиотеке 26 февраля в 14:00 (12+). Вход на встречу свободный.

«Самый известный издатель России Елена Шубина встретится с калининградскими читателями. <...> Редактора и издателя Елену Шубину знают не только авторы, с которыми она работает, и критики, но и читатели. Её имя стало настоящим брендом. В литературных кругах шутят, что все писатели страны делятся на два типа: те, кто издаются у Елены Шубиной, и те, кто мечтает у неё издаваться», — отметили в Научной библиотеке.

«Редакция Елены Шубиной» в издательстве «АСТ» выпускает книги таких писателей, как Гузель Яхина, Марина Степнова, Алексей Сальников, Григорий Служитель, Павел Басинский, Захар Прилепин, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Дмитрий Быков, Леонид Юзефович и др.


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