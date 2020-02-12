В Калининграде состоится фестиваль нового формата «Ночь философии»

Философская школа «Новый Акрополь» в Калининграде приглашает на фестиваль нового формата «Ночь философии». Лекторий и практикумы, помогающие развитию навыков самоконтроля, общения, эффективного способа учиться.
17.00 «Быть стоиком в современном мире». Лекторий
— Есть ли в жизни современного человека место философии?
— Как сохранять достоинство в самых сложных ситуациях?
— Как не потерять себя перед лицом трудностей и испытаний?
— Можно ли быть счастливым, когда жизнь так непроста?
Стоики разработали практическую систему укрепления внутреннего стержня человека, его идеалов и убеждений. Именно стоики своей жизнью наиболее наглядно показали, что счастье человека зависит не от внешних условий, а от добродетелей самого человека.
На лекции вы узнаете основные элементы философии стоиков, познакомитесь с их практичной системой самосовершенствования.
18.00 «Как управлять своими эмоциями?». Практикум
В нашей жизни, полной стрессов и волнений, нам необходимо умение осознанно выбирать хорошее настроение, позитивные эмоции и доброжелательный взгляд на мир. Стоики дают конкретные советы, как справляться с гневом, как не тратить время и силы на лишние переживания, страхи, тревоги и как устанавливать и поддерживать позитивные отношения с окружающими людьми.
На практикуме вы познакомитесь с методами осознания своих эмоций и сделаете первые шаги к умению управлять ими.
19.00 «Как правильно задавать вопросы». Практикум
Любопытство и интерес — основные движущие силы самопознания. В детстве мы задаем огромное количество вопросов, но с какого-то момента перестаем это делать: все начинает казаться понятным. Считается, что окружающий нас мир хранит ответы на все вопросы, нужно только научиться их правильно задавать.
Мы освоим это умение через диалог о разных жизненных ситуациях.
20.00 «Дневник как инструмент самопознания». Практикум
Дневник — это очень эффективный способ учиться искусству жизни.
Практикум — это лишь первый шаг, чтобы:
* развивать внимание,
* узнавать себя,
* распознавать мотивы наших выборов в жизни,
* формулировать жизненные принципы,
* ставить задачи,
* учиться быть благодарным,
* жить наполненной жизнью.
На практикуме вам будут даны практические рекомендации и упражнения, которыми в дальнейшем можно пользоваться как методом или моделью ведения дневника.
Место проведения: г. Калининград, ул. Грекова, 2А
Вход свободный
6+
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