В Калининграде состоится фестиваль нового формата «Ночь философии»

Философская школа «Новый Акрополь» в Калининграде приглашает на фестиваль нового формата «Ночь философии». Лекторий и практикумы, помогающие развитию навыков самоконтроля, общения, эффективного способа учиться.

17.00 «Быть стоиком в современном мире». Лекторий



— Есть ли в жизни современного человека место философии?

— Как сохранять достоинство в самых сложных ситуациях?

— Как не потерять себя перед лицом трудностей и испытаний?

— Можно ли быть счастливым, когда жизнь так непроста?

Стоики разработали практическую систему укрепления внутреннего стержня человека, его идеалов и убеждений. Именно стоики своей жизнью наиболее наглядно показали, что счастье человека зависит не от внешних условий, а от добродетелей самого человека.

На лекции вы узнаете основные элементы философии стоиков, познакомитесь с их практичной системой самосовершенствования.





18.00 «Как управлять своими эмоциями?». Практикум

В нашей жизни, полной стрессов и волнений, нам необходимо умение осознанно выбирать хорошее настроение, позитивные эмоции и доброжелательный взгляд на мир. Стоики дают конкретные советы, как справляться с гневом, как не тратить время и силы на лишние переживания, страхи, тревоги и как устанавливать и поддерживать позитивные отношения с окружающими людьми.

На практикуме вы познакомитесь с методами осознания своих эмоций и сделаете первые шаги к умению управлять ими.

19.00 «Как правильно задавать вопросы». Практикум

Любопытство и интерес — основные движущие силы самопознания. В детстве мы задаем огромное количество вопросов, но с какого-то момента перестаем это делать: все начинает казаться понятным. Считается, что окружающий нас мир хранит ответы на все вопросы, нужно только научиться их правильно задавать.

Мы освоим это умение через диалог о разных жизненных ситуациях.

20.00 «Дневник как инструмент самопознания». Практикум

Дневник — это очень эффективный способ учиться искусству жизни.

Практикум — это лишь первый шаг, чтобы:

* развивать внимание,

* узнавать себя,

* распознавать мотивы наших выборов в жизни,

* формулировать жизненные принципы,

* ставить задачи,

* учиться быть благодарным,

* жить наполненной жизнью.

На практикуме вам будут даны практические рекомендации и упражнения, которыми в дальнейшем можно пользоваться как методом или моделью ведения дневника.

Место проведения: г. Калининград, ул. Грекова, 2А

Вход свободный

6+