Калининградских детей приглашают отдохнуть в лагерях Крыма и Болгарии

В ЦРК уже идёт запись в летние лагеря 2020 года. В этом году — полюбившийся Крым, городской лагерь в Калининграде и новое направление — Болгария.

Центр Развития перспективных направлений Культуры (ЦРК) ценит доверие родителей, и с каждым годом летний отдых посещают всё больше детей.

Почему дети любят ездить с ЦРК в различные поездки, экскурсии, лагеря ?

Насыщенная программа, весёлые мероприятия, пижамные вечеринки и дискотеки, в итоге много друзей! Скучать некогда!

П очему родители доверяют ЦРК?

«Нам важно понимать, кому я доверяю своего ребёнка. Насколько безопасны условия пребывания в лагере и продумана программа», — так отвечают родители, дети которых неоднократно посещали лагеря с ЦРК.

И ещё вот почему:

калининградские педагоги (опыт, образование педагог, психолог)

сопровождение из/до Калининграда. Вы передаёте детей из рук в руки — наши педагоги с детьми и в дороге и всё время пребывания в лагере.

детальная маршрутная проработка программы

онлайн-трансляция для родителей (чтобы не волноваться, чем занят ребёнок)

помогаем собраться в путешествие

кроме основной пляжно-экскурсионной программы дети получают навыки самостоятельности, владения собой, лидерства

фото и видео на память

и, конечно, польза чёрноморского климата — солнышко будет прогревать калининградских ребятишек, сухой ветерок — питать ионами морской соли, а море — укреплять и питать растущий организм! Дети вернутся загоревшими и весёлыми!



Открыто бронирование летних лагерей:

· Калининград, тел 52-01-33

· Болгария, программа здесь. Даты: 13.06.2020–30.06.2020

· Крым, программа здесь. Даты: 06.07.2020–26.07.2020

Отправляйте своих детей за чудесными приключениями и знакомиться с новыми друзьями!Если вы с ЦРК пока не знакомы, то пора знакомиться!

С ЦРК здорово!

Отзывы в наших соцсетях и на сайте.

Подробная программа летних лагерей по ссылке https://mircrc.ru/lager2020