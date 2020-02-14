Калининградских детей приглашают отдохнуть в лагерях Крыма и Болгарии

В ЦРК уже идёт запись в летние лагеря 2020 года. В этом году — полюбившийся Крым, городской лагерь в Калининграде и новое направление — Болгария.
Центр Развития перспективных направлений Культуры (ЦРК) ценит доверие родителей, и с каждым годом летний отдых посещают всё больше детей.
Почему дети любят ездить с ЦРК в различные поездки, экскурсии, лагеря?
Насыщенная программа, весёлые мероприятия, пижамные вечеринки и дискотеки, в итоге много друзей! Скучать некогда!
Почему родители доверяют ЦРК?
«Нам важно понимать, кому я доверяю своего ребёнка. Насколько безопасны условия пребывания в лагере и продумана программа», — так отвечают родители, дети которых неоднократно посещали лагеря с ЦРК.
И ещё вот почему:
- калининградские педагоги (опыт, образование педагог, психолог)
- сопровождение из/до Калининграда. Вы передаёте детей из рук в руки — наши педагоги с детьми и в дороге и всё время пребывания в лагере.
- детальная маршрутная проработка программы
- онлайн-трансляция для родителей (чтобы не волноваться, чем занят ребёнок)
- помогаем собраться в путешествие
- кроме основной пляжно-экскурсионной программы дети получают навыки самостоятельности, владения собой, лидерства
- фото и видео на память
- и, конечно, польза чёрноморского климата — солнышко будет прогревать калининградских ребятишек, сухой ветерок — питать ионами морской соли, а море — укреплять и питать растущий организм! Дети вернутся загоревшими и весёлыми!
Открыто бронирование летних лагерей:
· Калининград, тел
· Болгария, программа здесь. Даты: 13.06.2020–30.06.2020
· Крым, программа здесь. Даты: 06.07.2020–26.07.2020
Отправляйте своих детей за чудесными приключениями и знакомиться с новыми друзьями!
Если вы с ЦРК пока не знакомы, то пора знакомиться!
С ЦРК здорово!
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Подробная программа летних лагерей по ссылке https://mircrc.ru/lager2020
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