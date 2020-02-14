В Калининграде начинается курс «Философия для жизни. От теории к практике»

Философская школа «Новый Акрополь» в Калининграде приглашает на вводную лекцию «Что значит быть человеком» курса «Философия для жизни. От теории к практике».

Что такое человек?

Во все времена философы стремились найти ответ на этот вопрос. Это знание дало бы и нам важные «ключи» к работе над собой и управлению своей жизнью.

Христианская традиция говорит о существовании души и тела. Древние греки, римляне, иудеи полагали, что человек имеет тело, душу и дух. Египетская традиция и традиции Древней Индии говорят о семеричном строении человека. Эти учения не противоречат, а скорее дополняют друг друга.

На лекции: о взглядах на человека в разных традициях, структуре его личности и индивидуальности; о внутренних потенциалах в каждом нас.

26 февраля, в среду, в 19:00

Продолжительность: 2 часа

Место: г. Калининград, ул. Грекова, 2А, помещение 1.

Тел. 8 (4012) 75-44-00

Вход свободный

Справка

Новый Акрополь философская школа

г. Калининград, ул. Грекова, 2А, помещение 1
+7 (4012) 75 44 00
www.acropolis.org.ru
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Источник: Философская школа «Новый Акрополь»

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