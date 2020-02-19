Проданы все билеты на открытие крупнейшего аквапарка в Европе, построенного под Варшавой

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Все билеты на открытие самого большого крытого аквапарка в Европе Suntago Water World, построенного под Варшавой, проданы. Сообщение об этом было опубликовано в среду, 19 февраля, в социальных сетях парка развлечений Park of Poland.

«Внимание, солд-аут! Вход в Suntago 20, 21 и 22 февраля только с абонементами, купленными онлайн, билеты в кассах в эти дни будут недоступны», — говорится в сообщении. Билеты на последующие дни доступны на сайте парка развлечений.

Крупнейший крытый аквапарк в Европе Suntago Water World официально откроется для посетителей 20 февраля. Он будет работать с 10 до 22 часов по будням и с 9 до 22 в выходные и праздничные дни. Согласно прайс-листу, дневной билет для взрослого в зону Jamango (с горками, бассейнами и лежаками) стоит 99 злотых в будни и 109 злотых в выходные дни, для ребенка — от 79 до 89 злотых (в зависимости от роста) в будни и от 89 до 99 злотых в выходные. За доступ в зоны Relax и Saunaria придется доплатить от 15 до 39 злотых. Также можно купить 4-часовые и 2-часовые билеты.

Аквапарк Suntago Water World находится в деревне Вренча в 50 километрах от Варшавы. В нем обустроены 18 бассейнов общей площадью 3500 кв. м, 32 горки, 10 саун, симулятор сёрфинга, бары и рестораны, а также высажены 740 пальм.

Строительство аквапарка началось в 2017 году. Изначально его планировалось открыть в конце 2019 года, однако затем сроки открытия были сдвинуты.

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