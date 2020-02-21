Ящерицы и шерсть лемура: в Музее янтаря расскажут об инклюзах

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Лекция об инклюзах пройдёт в Музее янтаря 27 февраля в 16:00. Заведующая научно-экспозиционным отделом Анна Смирнова расскажет о включениях в янтаре и особенностях их захоронения.

«Рассказ пойдет как о самых редких инклюзах, например, шерсти лемуров, грызунов и перьях птиц, так и довольно часто встречающихся в янтаре паукообразных и насекомых. Одними из самых распространённых обитателей „янтарного“ леса были ящерицы — позвоночные животные, длина тела которых от 3 до 15 сантиметров. В постоянной экспозиции Музея янтаря находится образец с этой удивительной рептилией», — отметили в пресс-службе музея.

По словам сотрудников музея, попадание ящерицы в янтарь — редкое явление, поскольку смола была эффективной ловушкой только для организмов небольшого размера. «Контакт со свежей смолой вызывал у ящерицы стрессовую реакцию — самопроизвольное отбрасывание хвоста. У образца, экспонируемого в Музее янтаря, хвост сохранился, что свидетельствует о том, что ящерица попала в смолу после гибели», — рассказали в музее.

Начало лекции в 16.00. Стоимость билета — 200 рублей или по билету в постоянную экспозицию музея. 6+

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