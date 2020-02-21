«Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» завершили гонку в Южной Атлантике (фото)

Фото — russiansails2020.ru
Фото — russiansails2020.ru
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«Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» завершили 200-мильную мемориальную гонку в Южной Атлантике. Об этом сообщается на сайте экспедиции трёх парусников.

Регата стартовала 20 февраля в 00:00. Она была посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Впервые парусники Росрыболовства встретились в южных широтах Атлантики и воплотили в жизнь проект мирового масштаба. К объявленному времени участники гонки прибыли к линии старта, и, остановив главные двигатели, оказались во власти волн и ветра — мемориальная гонка началась», — отмечается в сообщении.

Как сообщает капитан-наставник Михаил Новиков, гонка завершилась 20 февраля около 20:00 по московскому времени. Первым пересёк финишную линию барк «Крузенштерн», затем «Седов» и следом фрегат «Паллада».

Напомним, парусник «Паллада» отправился в кругосветный поход в ноябре прошлого года. Рейс «Седова» и «Крузенштерна» стартовал в начале декабря. «Седов» планирует совершить кругосветный поход, «Крузенштерн» — трансатлантический. 

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МЕМОРИАЛЬНАЯ ГОНКА СТАРТОВАЛА! 00.00/20.02.2020. В обозначенные время и дату был открыт старт 200-мильной регаты, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Впервые парусники Росрыболовства встретились в южных широтах Атлантики и воплотили в жизнь проект мирового масштаба. К объявленному времени участники гонки прибыли к линии старта, и, остановив главные двигатели, оказались во власти волн и ветра – мемориальная гонка началась. Накануне начальник управления мореплавания и практической подготовки Михаил Вячеславович Новиков встретился с капитанами «Крузенштерна», «Седова», «Паллады». Они обсудили возможные варианты совместной регаты, ее условия и подведение итогов. Сегодняшнему старту предшествовали совместные маневры, в ходе которых суда сближались на максимально безопасное расстояние (было большое волнение и зыбь, которые со временем только усилились) с построением курсантов вдоль бортов. Как сообщает с места событий М.В.Новиков, с имеющимся прогнозом ветра регата может завершиться по московскому времени завтра днем, 21 февраля. После завершения прохождения дистанции капитаны подадут декларации, в которых укажут время пересечения финишной линии и общее время в минутах, потраченное на прохождение 200 миль. #Росрыболовство #russiansails2020 #парусаРоссии2020 #экспедиция #Атлантический_океан #КГТУ #БГАРФ #КМРК #Калининград #барк_Крузенштерн #Крузенштерн #барк_Седов #Седов #Дальрыбвтуз #Владивосток #фрегат_Паллада #Паллада #rosrybolovstvo #Rusia #Russia #pallada #sedov #kruzenshtern #expedition #expedicion #atlanticocean #oceanoatlântico #Kaliningrad #Vladivostok #velero

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