«Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» завершили гонку в Южной Атлантике (фото)

«Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» завершили 200-мильную мемориальную гонку в Южной Атлантике. Об этом сообщается на сайте экспедиции трёх парусников.

Регата стартовала 20 февраля в 00:00. Она была посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Впервые парусники Росрыболовства встретились в южных широтах Атлантики и воплотили в жизнь проект мирового масштаба. К объявленному времени участники гонки прибыли к линии старта, и, остановив главные двигатели, оказались во власти волн и ветра — мемориальная гонка началась», — отмечается в сообщении.

Как сообщает капитан-наставник Михаил Новиков, гонка завершилась 20 февраля около 20:00 по московскому времени. Первым пересёк финишную линию барк «Крузенштерн», затем «Седов» и следом фрегат «Паллада».

Напомним, парусник «Паллада» отправился в кругосветный поход в ноябре прошлого года. Рейс «Седова» и «Крузенштерна» стартовал в начале декабря. «Седов» планирует совершить кругосветный поход, «Крузенштерн» — трансатлантический.