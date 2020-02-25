Любимова: не надо «прятаться за страхами» по поводу востребованности комплекса на Острове

Ольга Любимова. Виталий Невар / Новый Калининград
Ольга Любимова. Виталий Невар / Новый Калининград

Министр культуры России Ольга Любимова считает, что нельзя бояться строительства больших культурно-образовательных комплексов, подобных тому, что должен появиться на Острове. Так она ответила на вопрос корреспондента «Нового Калининграда» о востребованности будущего комплекса во вторник, 25 февраля, во время открытия Балтийского культурного форума в Светлогорске.

«Мы все время говорим о том, что огромное количество невероятно талантливых детей не реализуют свои возможности, а при том мы боимся строительства больших комплексов. Тогда это тупик, понимаете? Самое главное, чтобы у них была возможность, чтобы можно было поступить, в противном случае мы никогда не найдем новых мировых звезд, они так и останутся в городах с численностью населения до 100 тыс. человек, потому что просто не доедут до двух-трех [имеющихся в России] хореографических училищ», — заявила она. Аналогичное мнение у Ольги Любимовой и по поводу «культурной» части строящегося центра: «Мы не должны бояться таких задач, мы не должны прятаться за этими страхами». «Вы все прекрасно знаете, что есть великая Театральная площадь в городе Москве. Она не может быть единственной в стране, где проживает такое количество людей. Это невероятно несправедливо», — считает глава Минкульта.

Губернатор Антон Алиханов, в свою очередь, напомнил о серьезном увеличении пассажиропотока в аэропорту «Храброво». По его мнению, новый образовательно-культурный центр на Острове будет востребован среди приезжающих из других регионов России туристов, а также среди иностранцев, которые путешествуют по электронным визам. «Надеемся, что и нашим соседям будет интересно приезжать в регион на те же постановки филиала Большого театра», — сказал он.

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