Любимова: не надо «прятаться за страхами» по поводу востребованности комплекса на Острове

Министр культуры России Ольга Любимова считает, что нельзя бояться строительства больших культурно-образовательных комплексов, подобных тому, что должен появиться на Острове. Так она ответила на вопрос корреспондента «Нового Калининграда» о востребованности будущего комплекса во вторник, 25 февраля, во время открытия Балтийского культурного форума в Светлогорске.



«Мы все время говорим о том, что огромное количество невероятно талантливых детей не реализуют свои возможности, а при том мы боимся строительства больших комплексов. Тогда это тупик, понимаете? Самое главное, чтобы у них была возможность, чтобы можно было поступить, в противном случае мы никогда не найдем новых мировых звезд, они так и останутся в городах с численностью населения до 100 тыс. человек, потому что просто не доедут до двух-трех [имеющихся в России] хореографических училищ», — заявила она. Аналогичное мнение у Ольги Любимовой и по поводу «культурной» части строящегося центра: «Мы не должны бояться таких задач, мы не должны прятаться за этими страхами». «Вы все прекрасно знаете, что есть великая Театральная площадь в городе Москве. Она не может быть единственной в стране, где проживает такое количество людей. Это невероятно несправедливо», — считает глава Минкульта.