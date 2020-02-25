Директор Третьяковской галереи рассказала, что планируется показывать в калининградском филиале

Филиал Третьяковской галереи в Калининграде должен стать «культурной витриной России». Такое мнение выразила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Показывать мы будем многое. В первую очередь русское искусство ХХ века, мы планируем здесь экспозиции длительностью полтора, два, два с половиной года, представляющие серьёзные пласты русского искусства. Мы рассматриваем Калининград как своеобразную культурную витрину России в её самой западной точке. И нам кажется, что здесь обязательно на постоянной основе должно присутствовать русское искусство, представленное лучшими образцами», — рассказала Зельфира Трегулова во время пресс-подхода в Калининграде 25 февраля.

По её словам, здание Третьяковской галереи на Крымской валу, где сейчас экспонируется коллекция искусства ХХ века, планируется закрыть на реконструкцию осенью 2023 года. Благодаря этому учреждение могло бы привозить в Калининград работы, являющиеся частью постоянной экспозиции.

Большое внимание руководство галереи намерено уделить современному искусству. «Мы серьёзно планируем показывать здесь выставки современного искусства в том числе выставки, которые мы могли бы привозить из-за рубежа. Благо, что Германия, Польша и Литва, где происходит очень интересная современная художественная жизнь, недалеко», — заявила директор Третьяковки.

Также Зельфира Трегулова отметила, что проект филиала Третьяковской галереи в Калининграде предполагает участие Русского музея и Эрмитажа. «В настоящий момент этот проект функционирует под эгидой Третьяковской галереи, но не исключено, что позднее он станет отдельным юридическим лицом», — сказала она.

Помимо выставочных пространств в филиале планируется открыть помещения для образовательных проектов. В большой аудитории на 270 мест и малой примерно на 100 мест планируется проводить образовательные программы, дискуссии, встречи, кинопоказы. «Здесь точно так же, как у нас [в Москве] будут показываться ретроспективы замечательных отечественных и зарубежных кинорежиссёров, а также это сможет быть площадкой тех кинофестивалей, которые проводятся в Калининграде, — предположила Зельфира Трегулова. — Это будут пространства для публичных дискуссий, обмена мнениями, воркшопов, пространства, где люди самых разных возрастов будут заниматься в творческих мастерских, точно так же как [в Третьяковской галерее] на Крымском валу. Мы действительно собираемся сюда переносить наше московское ноу-хау, здесь будут мастерские для занятий живописью, графикой, керамикой и искусством, связанном с использованием виртуальных технологий».

25 февраля на Октябрьском острове в Калининграде состоялась церемония закладки первого камня филиалов Большого театра и Третьяковской галереи. В ней приняли участие губернатор региона Антон Алиханов, министр культуры России Ольга Любимова, генеральный директор Большого театра Владимир Урин и глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.