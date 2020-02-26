Арендаторы замка Вальдау о металлочерепичной кровле: это временное решение

Металлическая черепица, которой покрыли крышу замка Вальдау, является временным решением для сохранения замка. Об этом «Новому Калининграду» рассказала предприниматель Надежда Сорокина, семья которой арендует замок.

«Мы заменили шифер на металлочерепицу, поскольку крыша находилась в аварийном состоянии. Прогнили деревянные конструкции, вода текла вплоть по первого этажа и подвальных помещений, было важно остановить разрушения. Мне самой не нравится металлическая черепица, и, конечно, мы хотим сделать настоящую старую черепицу, но для этого надо было подготовить все стропила, деревянный каркас, обновить и заменить несущую кирпичную кладку, потому что кирпич уже рассыпался как порох. И уже на эту конструкцию класть тяжёлую черепицу, зная, что она её выдержит», — рассказала Надежда Сорокина.

По её словам, монтаж металлочерепицы курировала Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации при Министерстве культуры России. В проект были вложены средства дирекции, Калининградской епархии и личные средства семьи Сорокиных.

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Сроки замены металлической черепицы на керамику предприниматель назвать затрудняется. «Мы уже имели опыт монтажа черепицы на маленьком здании (Сорокины восстановили бывший хозяйственный блок рядом с замком — прим. „Нового Калининграда“). Это очень дорогая работа, такая черепица стоит как чугунный мост. К тому же, если мы хотим старую черепицу, мы должны найти её в нужном объёме, а квадратура у нас большая. Черепица сделана по замочному принципу, один производитель не подходит к другому», — пояснила арендатор Вальдау.

Средства на новую черепицу семья Сорокиных надеется получить в том числе благодаря президентскому гранту. «Мы сделали металлочерепицу, кровля сейчас не течёт, мы благоустраиваем территорию, готовим международный фестиваль спаржи. Чтобы писать грант, мы должны показать, что замок нужен людям», — отметила Надежда Сорокина.

Напомним, ранее в замке Вальдау располагалось сельскохозяйственное училище. В 2007 году здание признали аварийным, а в 2010 замок передали во владение РПЦ. Семья Сорокиных арендует Вальдау с 2016 года.