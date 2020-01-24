Русским важно всё выстрадать: как семья из Белгорода возвращает Вальдау к жизни

Замок Вальдау — один из немногих в Калининградской области, что сохранился не в виде развалин или фундамента. В руины он стал превращаться не так давно. В 2007-ом здание признали аварийным, отсюда полностью съехало сельскохозяйственное училище. Вальдау пустовал и медленно разрушался, как и большинство старинных замков и усадеб, разбросанных по региону. Несколько лет назад замок вытянул счастливый билет — Вальдау решила арендовать и по мере сил восстанавливать семья бизнесменов из Белгорода. Ради этого Сергей и Надежда Сорокины вместе с детьми переехали в Низовье. «Новый Калининград» рассказывает, зачем супруги вкладывают время и деньги в замок, который им даже не принадлежит.

Маленькой Лилу два с половиной месяца. Родители шутят, что она настоящая принцесса, потому что с рождения живёт в замке. Вообще-то Лилу зовут Лена, но для семьи она именно Лилу, в честь рыжеволосой героини «Пятого элемента». Лена — пятый член семьи Сергея и Надежды Сорокиных. Помимо неё у супругов есть два сына — 13-летний Савелий и 10-летний Паша. Ещё недавно Сорокины жили в Белгороде. Сергей и Надежда успешно вели там сельскохозяйственный бизнес, занимались биодобавками к кормам для животных. Однажды супруги прилетели в Калининград по рабочим делам — нужно было заехать на конезавод в Черняховске. На обратном пути навигатор зачем-то повёл автомобиль в обход основной дороги, через посёлок Низовье. Так Сорокины познакомились с замком Вальдау — заколоченной средневековой «заброшкой». С тех пор прошло восемь лет. Сегодня сюда приезжают туристы и федеральные телеканалы, Вальдау понемногу приходит в себя, а сами Сорокины уже как три года живут в бывшем хозяйственном блоке рядом с замком.

«Мы никогда не видели замков, Вальдау был первым, — вспоминает Надежда. — Попасть внутрь мы тогда не смогли. Ехали уже вечером, музей был закрыт (в соседнем флигеле располагается муниципальный музей „Вальдавский замок“ — прим. „Нового Калининграда“), не у кого было даже спросить ключи, да никто и не знал, где они. Мы пробовали посетить замок снова во время других командировок, и в энный раз нам это удалось. От того, что там творилось, мы обалдели: битые стекла и унитазы, бегают мыши, валяются грязные матрасы. Это в настоящем тевтонском замке. Мы из Белгорода, домам в этом городе не больше 75 лет, а тут средневековый замок в таком состоянии, сложно было с этим смириться». Сорокины и не стали. Вышли на собственника (Вальдау, как и другие замки Калининградской области, с 2010 года принадлежит РПЦ) и стали договариваться об аренде. Епархия долго присматривалась к Сорокиным. Пришлось встречаться и с губернатором Николаем Цукановым, который задал только один вопрос: «Деньги есть?». Имеющиеся деньги Сорокины уже начали вкладывать в сохранение замка: расчищали подвалы, делали проектную документацию, латали фронтоны. В 2016 году Сорокины и РПЦ наконец-то заключили договор аренды сроком на 25 лет.

Замок по цене московской квартиры

За временное владение замком семья ничего не платит, но всё, что они успеют сделать в Вальдау, принадлежит церкви. «Замок в Калининградской области можно купить и за 6 миллионов рублей, по цене небольшой московской квартиры, но надо понимать, что потом тебе выставят налог на землю стоимостью с чугунный мост», — поясняет Надежда Сорокина.

Супруги продолжили приводить Вальдау в чувства. Первым делом пришлось поставить пластиковые окна, чтобы ограничить местной свободолюбивой молодёжи доступ к замку, где она привыкла устраивать посиделки и жечь костры. «Что мы тут только не находили, когда расчищали „культурный слой“. И строительный мусор, и битые бутылки, и шарики „с днём рождения“», — вспоминает Сергей. Пластиковые окна были вынужденным временным решением. Деревянные рамы, сделанные по образцам тех, что были здесь при немцах, уже готовы. Вытачивали их прямо в замке — в одном из помещений Сергей оборудовал столярную мастерскую. В соседнем зале сейчас проходят мастер-классы по созданию украшений из гипса. Эту идею Сорокиным подсказал калининградский скульптор Фёдор Мороз. Он научил Сергея и Надежду снимать слепки с кусочков декора, который супруги находили в Вальдау, и изготавливать по ним формы. Теперь гости замка могут собственноручно сделать лепные розетки, подписать своим именем, забрать с собой или оставить в Вальдау. Под такие украшения отведена целая стена. «Замок простоял 750 лет и простоит ещё столько же. Сюда вписаны имена Петра Первого, Доротеи Датской, Анны Брауншвейгской, герцога Альбрехта. Почему бы не вписать таким образом и свои имена? Недавно к нам приезжали „велочерепашки“. Это велосипедное движение, ребята объединяются и ездят по области целыми семьями. Самому младшему было четыре года. Здорово же, если через 25 лет он приведёт сюда своих двоих детей, расскажет им, как в детстве ездил в замок на велосипеде, покажет украшение на стене, которое сам когда-то сделал», — размышляет Надежда.

Через стенку от лепной мастерской — зал для уроков по столярному делу. «Мы не планировали устраивать в замке столярную мастерскую, но это оказалось интересно людям. На вопрос, что будет в Вальдау в итоге, нельзя дать чёткий ответ. Меняется время, потребности, тенденции. Упереться рогом и делать тут пятизвездочную гостиницу, которая никому потом не будет нужна, мы не собираемся», — говорит Сергей. Первый столярный мастер-класс для школьников провёл родственник Сорокиных из Белгорода, профессиональный столяр. Позже присоединился и Сергей, строитель по первому образованию. Ему всегда нравилось работать с деревом, а в замке такой работы в избытке. Пробуют себя в работе с деревом и сыновья Сорокиных. Молот, выпиленный Пашей (насмотрелся фильмов про викингов), можно увидеть в подвале Вальдау. Собственно, оттуда и начинается экскурсия по замку, которую проводит старший сын Савелий. Мальчик рассказывает об основании крепости тевтонскими рыцарями, её переоборудовании в летнюю резиденцию Великого магистра, визите Петра Первого, превращении замка в сельскохозяйственную академию, а после приглашает гостей на чай. Если хотите посетить замок, лучше заранее связаться с хозяевами и уточнить время. Сейчас здесь нет строго определённых часов приёма туристов, всё-таки главная задача — восстановление.

Сергей Сорокин



«Нам, русским, важно всё выстрадать»

Вальдау — объект культуры регионального значения, поэтому за всеми изменениями в замке следит Служба охраны памятников. «Мы всё делаем в рамках закона. Вместе с замком мы получили охранные обязательства, где от „а“ до „я“ прописано, что можно трогать, а что нельзя. Любые изменения мы проектируем в рамках охранных обязательств, после подаём документы в Службу охраны памятников, согласуем с ней подрядчиков», — рассказывает Сергей. В 2018 году Сорокины зарегистрировали АНО «Петр и Феврония» и подали заявку в Фонд президентских грантов на финансирование работ по благоустройству замка и территории вокруг него. Супруги выиграли 500 тысяч рублей. 270 из них пошли на разработку проектной документации. «С финансовой точки зрения 500 тысяч для восстановления замка — это ничто, но грант дал нам понять, что мы делаем что-то действительно нужное», — говорит Надежда.

Сегодня главный источник финансирования Вальдау — собственные доходы Сорокиных. Бизнес в Белгороде кормит и семью, и замок. Время от времени приходит помощь от властей. Северо-Западная дирекция по строительству и реставрации Министерства культуры выделила средства на ремонт крыши, а администрация Калининграда передала 610 тонн брусчатки на благоустройство территории. На вопрос о том, сколько денег Сорокины потратили на замок, Сергей отмахивается: «Не надо считать, зачем расстраиваться. Мы не голодаем, наши дети сыты и обуты, а две рубашки всё равно не наденешь».

Супруги пробовали провести краудфандинговую кампанию на сайте Planeta.ru и собрать деньги на посадку розового сада. Так они надеялись вовлечь людей в обустройство замка и избежать сценария «половина роз погибло, а другую половину выкопали». «Нам, русским, важно всё выстрадать. Навязанная история не работает. Есть шанс, что если мы что-то делаем всем миром, то это не разберут на дрова и кирпичи», — считает Надежда.

Идея розового сада появилась у Сорокиных после поездок в замки Германии. «Там розы стоят стеной, это потрясающе. Приезжают компании друзей, семьи, папы с сыновьями запускают воздушных змеев, девчонки фотографируются на фоне цветов, — рассказывает Надежда. — Я бросила клич, мы собрали деньги, убрали территорию за замком, посадили розы. Только кусты начали цвести, пришли рабочие делать крышу и завалили все розы строительным мусором. Я поплакала, попсиховала. Ты что-то делаешь, оно тут же погибает, и так без конца. Ну что ж, ещё раз будем делать, пусть это будет самая большая потеря».

Погибшие розы, разбитая черепица и прочие строительные неурядицы вынудили Сорокиных переехать в Низовье и контролировать все процессы на месте. «Три года назад мы приняли решение сюда переезжать. Когда ты взял котёнка с улицы, чтобы подлечить, ты уже не можешь выбросить его обратно. Котёнок борзеет, начинает спать у тебя на кровати, потом выталкивает тебя с неё, и ты ничего не можешь с этим поделать», — пожимает плечами Надежда. Сорокины восстановили бывший хозяйственный блок рядом с замком, обустроили там кухню, спальню и столовую, где теперь принимают гостей. В комнате поставили тяжёлые резные шкафы XVIII-XIX веков, гобеленовые стулья, печь с изразцами. Стены столовой хозяйка украсила собственными картинами с портретами бывших жителей Вальдау — домашних птиц. «На территории замка мы то и дело находили кости животных. Решили отдать их в лабораторию. Звонит заведующий этой лабораторией и говорит, такого петуха могли во времена Петра Первого подавать к столу. А мы же из сельского хозяйства, мне стало так интересно, как выглядела птица во времена Петра. — вспоминает Надежда Сорокина. — Породы домашних животных сейчас выведены под стандарт: если корова, то с одним выменем, если петух, то промышленный. В Голландии есть музей домашней птицы, там я сделала фотографии индюшек, перепелок, гусей, которых раньше разводили в Европе, и по этим снимкам нарисовала картины».

Попробовать историю на вкус

Здесь же, в столовой, семья устраивает приёмы для туристов и коллег. Иногда это просто кофе и блинчики, испечённые младшим сыном Пашей, а иногда целый обед из нескольких блюд. Однажды Сорокины устроили такой для калининградских турфирм. Цель была простая — рассказать коллегам о замке и его возможностях. Для приготовления обеда наняли профессионального повара, а тот, пока семья проводила экскурсию по замку, съел еду почти на десять человек. Пришлось быстро посылать сыновей в магазин и сооружать яичницу. Вспомнили, что среди заготовок есть маринованная спаржа, решили пустить в ход и её. «И тут пошло-поехало: „А что это такое? А дайте мне! Я тоже хочу“. Кругом довольный хруст. И вот тогда мы поняли, что спаржа замка Вальдау — это интересно. Если бы не тот повар и не подсказка приехавших к нам коллег, мы бы и не подумали», — уверена Надежда.

По словам Сорокиных, органику, оказавшуюся спаржей, они нашли во время расчистки замка. Стало интересно, что может из неё вырасти. Взяли корзину из-под белья, проложили её плёнкой, засыпали грунтом и взялись наблюдать, когда покажутся первые ростки. Несколько лет спаржа так и росла в бельевой корзине, Сорокины изучали методы её селекции, улучшали вкусовые качества в домашних условиях. Это было своего рода баловством, благодаря которому появился сорт спаржи «Вальдау». Сорокины зарегистрировали его и высадили несколько гектаров в Белгороде, там есть необходимая техника, хранилища, оттуда проще делать поставки в Москву, ставшую основным рынком сбыта.Так найденная в Низовье спаржа выросла во второй семейный бизнес. Сами супруги надеются, что сорту «Вальдау» удастся стать ещё и настоящим калининградским специалитетом: спаржа была популярна в прусской кухне, это вкусный и полезный овощ, почему бы снова не сделать его визитной карточкой?

В июне этого года на территории Вальдау должен пройти первый фестиваль спаржи. «Эту идею я вынашиваю три года. Каждую мелочь: кого пригласим, кто за кем пойдет, какие будут костюмы, какое должно быть настроение. Мы ведь из бизнеса. Мы понимаем, что для удачного стартапа надо подумать и за того секретаря, что будет сидеть на телефоне, и за транспортника, который в конкретные ворота повезёт товар, — отмечает хозяйка Вальдау. — Сейчас у меня перед глазами уже чёткая картинка, каким должен получиться фестиваль: дегустация консервированной спаржи в погребе, блюда на открытом воздухе, кулинарные мастер-классы, живая музыка. Есть мечта организовать полёты на воздушном шаре, сейчас ищем спонсоров».





Надежда Сорокина

Многофункциональные «монстры»

По договору аренда замка закончится в 2041 году. К этому времени Сергею и Надежде будет за 60 лет, их сыновьям чуть за 30, а дочери — 21. У семьи будут привилегии на продление аренды. Загадывать, воспользуются ли они ими, Сорокины не хотят, но точно знают, что навязывать замок своим детям не станут. Сейчас Савелий хочет быть ювелиром, а Паша вести своё кулинарное шоу. «Нам 41-й год, — говорит Надежда. — Моя тётка умерла от рака в 45. Мы не знаем, что будет завтра с нами, что будет завтра лучше для замка, но нам нравится то, чем мы делаем сейчас. Мы занимаемся замком восемь лет, и список того, что надо сделать, только увеличивается. Благодаря замку мы всей семьёй постоянно учимся новому. Наши мальчишки учатся проводить экскурсии, организовывать праздники, писать сценарии. В бизнесе есть такое понятие, как работа с отказами. Бывает, взрослый человек с красным дипломом приходит на работу, садится на телефонные продажи, его посылают, и он ломается. Мой 13-летний получает за день кучу отказов, они ему нестрашны. Он понимает, что это не конец, что надо пробовать ещё и ещё. Паша больше по кухне, но он знает, что даже для того, чтобы предложить туристам из Германии, Польши или США чашку кофе, нужно знать иностранный язык. Мы презентуем замок европейским ассоциациям замков и усадеб, и детям нравится в этом участвовать, рассказывать о Вальдау на английском языке. Им не надо через подзатыльники объяснять, что нужно учиться, благодаря замку они сами этого хотят. Фактически мы растим многофункциональных „монстров“, которые найдут себя в любом деле. И пусть через 25 лет Сава, Паша и Лилу сами решат, нужен ли им замок. То, что всё, что мы успеем здесь сделать, нам не достанется — это даже хорошо».