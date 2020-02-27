Александр Панайотов опроверг слухи о своем участии в Евровидении

Александр Панайотов. Okras, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Александр Панайотов. Okras, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Российский певец Александр Панайотов опроверг слухи о своем участии в музыкальном конкурсе Евровидение-2020. Заявление он сделал на своей странице в Instagram.

«Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Инстаграм был сделан вброс о том, что я якобы стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк-новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации. Единственный источник, который достоверно огласит участника от России — это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счёт не давал. Я в свою очередь также никакой информацией не владею», — написал Александр Панайотов.

Евровидение-2020 планируется провести в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая. Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что участником от России на песенном конкурсе станет Александр Панайтов.


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