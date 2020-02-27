В Краснолесье решили собрать деньги на туристический центр продажей луковых пирогов

Предприниматель Наталья Добровольская-Заец планирует открыть в посёлке Краснолесье туристический центр. Об этом она сообщила корреспонденту «Нового Калининграда».

Центр расположится в старинном доме в центре Краснолесья, который Добровольская-Заец приобрела около двух лет назад. Его планируется сделать «точкой притяжения для туристов», открыть там лавку с продуктами местных фермеров, семейное кафе и общественное пространство для встреч и отдыха местных жителей. Также рассматривается возможность организации справочного бюро для туристов.

Сейчас здание находится в аварийном состоянии, его необходимо отремонтировать. «Нам нужно срочно собрать сумму 170 тысяч рублей, чтобы законсервировать здание, которое подверглось пожару и продолжает разрушаться. Нам необходимо купить балки, изоляционные материалы, на данном этапе хотя бы рубероид, и тем самым предотвратить дальнейшее разрушение здания», — написала владелица сельской усадьбы «Лесная поляна» на своей странице в Facebook.

Для того, чтобы собрать деньги на первый этап ремонта, Наталья Добровольская-Заец запустила проект про продаже лукового пирога. «Многие знают меня и мою семью, все вы знаете наш фирменный луковый пирог, который в течение 5 лет был обязательным блюдом нашей семьей на международном фестивале „Соседи“. Покупая у нас луковый пирог, вы вспомните атмосферу праздника „Соседи“ и не только спасете здание, но и будете способствовать созданию рабочих мест и содействию развития малого предпринимательства в таком далеком, но любимом всеми нами посёлке Краснолесье. Я и женщины из поселка Краснолесья испечем и доставим луковый пирог в Калининград», — сообщила Наталья.

Заказать луковый пирог можно на сайте доставки. Стоимость 3 кг пирога — 1500 рублей, 1,5 кг пирога — 1000 рублей, 0,5 кг — 499 рублей.