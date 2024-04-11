В Краснолесье планируют открыть ресторан локальной кухни (фото)

В Краснолесье планируют открыть ресторан локальной кухни в здании, построенном в конце XIX века. Дом, в котором после войны находился магазин райпо, стоит в центре поселка, рядом с памятником погибшим в Первой мировой войне, однако несколько лет назад в нем произошел пожар. О том, что часть своего функционала отремонтированный объект сможет выполнять уже этим летом, «Новому Калининграду» сообщила предприниматель Наталья Добровольская-Заец.



«В середине февраля я заключила договор на аренду здания у администрации, — рассказала она. — Также буквально на прошлой неделе я заключила договор на подключение к электричеству с „Россетями“ (нам дают 70 кВт на очень выгодных условиях). Мне сказали, что в течение полугода нас подключат. 14 апреля планируем с „Хранителями руин“ сделать там субботник и начнем там кое-какие реставрационные работы, которые можно выполнять без электричества. Может, у соседей запитаемся или генератор возьмем, чтобы окна вставить».

Наталья напомнила, что крыша над домом была закрыта черепицей еще два года назад (400 тысяч рублей было собрано за счет продажи лукового пирога), после чего работа была поставлена на паузу.

«В этом здании мы хотим сделать ресторан локальной кухни, фермерскую лавку, а также сувенирную лавку, чтобы можно было продавать и продукты, которые местные жители, фермеры и предприятия производят, — пояснила предпринимательница. — Мне кажется, сувенирную лавку мы сможем и летом открыть, но все будет зависеть от даты подключения электричества. Чем раньше нас подключат, тем быстрее откроемся. А вообще все заработает к следующему сезону».

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Добровольская добавила, что ремонтные работы продолжают проводиться за счет продажи лукового пирога.

«Все, что от его продажи зарабатываю, отдельно откладываю», — говорит она.