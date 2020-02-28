«Мы заморозили внутренний курс»: 2 дня, чтобы выгодно забронировать отдых

Лето не за горами, пора подумать и об отдыхе. Турция, Тунис, Тайланд, Кипр, Греция, Чехия, Хорватия, Черногория, Израиль или другие страны. Решайте сами.

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Королевская Саксония (Дрезден-Майсен-Баутцен-Скалы Бастай) — от 135 экв. евро

7-9 марта, 3-5 мая 2020 года. Программа.

«Берлин зовет!» — от 115 экв. евро.

Заезды каждую пятницу. Программа.

Туры в Польшу — от 1200 рублей. Программы туров.

Гданьск (шоп-тур) — 1 день; Мальборк-Гданьск — 2 дня,

Миколайки — 2 или 3 дня; Варшава-Краков-Закопане–Величка — 4 дня,

Беловежская Пуща – 4 дня,

Мальборк–Гданьск–Гнев–Квидзын–Торунь–Лидзбарк Варминский — 3 дня.

Выходные в Праге — от 160 экв. евро (экскурсии входят в стоимость).

Выезд каждую пятницу. Программа.



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