«Мы заморозили внутренний курс»: 2 дня, чтобы выгодно забронировать отдых

Лето не за горами, пора подумать и об отдыхе. Турция, Тунис, Тайланд, Кипр, Греция, Чехия, Хорватия, Черногория, Израиль или другие страны. Решайте сами.

У вас всего 2 дня, 28-29 февраля, чтобы воспользоваться отличным предложением туроператора «Мы заморозили внутренний курс!». Бронируйте туры и авиабилеты TUI выгодно.

1€ = 69,9 руб вместо 71,9 руб.
1$ = 63,9 руб вместо 66,3 руб.

Все туры и авиабилеты от туроператора TUI, забронированные в период с 26 по 29 февраля 2020 года, будут рассчитаны по «замороженному» курсу, т. е. без изменения стоимости до конца действия данной акции.

Спешите бронировать!



Ну а для тех, кто раздумывает и еще согласовывает отпуска, турфирма «Эльх-тур» предлагает интересные программы на 8 Марта и майские праздники.

Королевская Саксония (Дрезден-Майсен-Баутцен-Скалы Бастай) — от 135 экв. евро
7-9 марта, 3-5 мая 2020 года. Программа.

«Берлин зовет!» — от 115 экв. евро.
Заезды каждую пятницу. Программа.

Туры в Польшу — от 1200 рублей. Программы туров.
Гданьск (шоп-тур) — 1 день; Мальборк-Гданьск — 2 дня,
Миколайки — 2 или 3 дня;  Варшава-Краков-Закопане–Величка — 4 дня,
Беловежская Пуща – 4 дня,
Мальборк–Гданьск–Гнев–Квидзын–Торунь–Лидзбарк Варминский  — 3 дня.

Выходные в Праге — от 160 экв. евро (экскурсии входят в стоимость).
Выезд каждую пятницу. Программа.


Консультация — бесплатно. Подробную информацию вы можете узнать по тел.:
+7 (4012) 937–015 или +7 905 240 51 20. Также вы можете отправить свои вопросы на почту Elhtour@yandex.ru

Справка

ЭЛЬХ-ТУР туристическая фирма

г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 17, оф.2
+7 (4012) 93 70 15
+7 905 240 51 20
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