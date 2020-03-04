Драмтеатр выпускает премьеру по новелле Э.Т.А. Гофмана

К празднику весны, 6, 7 и 8 марта, в драмтеатре состоится премьера ироничного детектива «Тайна парижских бриллиантов». «Этот спектакль — наше признание в любви к театру как к самому прекрасному месту на земле», — говорит режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга Леонид Алимов. Детективную историю времен Людовика XIV он представил как «театр в театре».

Сценическое оформление спектакля основано на этой идее. Как один из элементов в нем использован символ Короля-Солнца, который до сих пор можно увидеть на воротах Версаля. Но художник-постановщик Анвар Гумаров не стал буквально воспроизводить дворцовый интерьер. «Мы создаем художественный образ места и времени» — поясняет он.

Сцена будет напоминать бумажный театр. Такие вырезанные домики с порталами, кулисами, декорациями и бумажными силуэтами людей были в моде у европейских аристократов в 18-19 веках. Они до сих пор продаются на антикварных аукционах. Зато костюмы в спектакле — исторические, с драгоценностями, в стиле «тяжелый люкс». Их автор — художник Марина Агапова.

«При этом мы не скрываем, что все абсолютно театрально, — отмечает сценограф. — С одной стороны — историзм, с другой — условность, поскольку главные герои постановки — это сами актеры». В основе спектакля — инсценированная Анной Бейнер новелла Э.Т.А. Гофмана «Мадемуазель де Скюдери. Хроника времён Людовика XIV».

Билеты 6 марта, 7 марта, 8 марта.

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