В Калининграде пройдет выставка «Знаки и символы на пути»

Кто я? Откуда я пришел? Куда я иду? Что такое человек? В чем уникальность каждого из нас? На пути человека скрыты ответы на все эти вопросы. Как научиться читать знаки судьбы и понимать символический язык мифов, легенд, тайнопись искусства? Как научиться выбирать и как понять, что такое «счастливое время» в жизни любого человека?

Обо всем этом вы узнаете на выставке «Знаки и символы на пути. О времени, о выборе, о шансах». Экспонаты выставки — копии произведений искусства древнего Египта, Античности, древнего Рима и др.



Философская школа «Новый Акрополь» в Калининграде приглашает на интерактивную экскурсию по выставке «Знаки и символы на пути. О времени, о выборе, о шансах».

14 марта, в субботу, в 18:00.

4 апреля, в субботу, в 18:00.

Длительность экскурсии 1 час 20 мин

Место: г. Калининград, ул. Грекова, 2А, помещение 1.

Тел. 8 (4012) 75-44-00

Вход свободный

16+