В Калининграде пройдет выставка «Знаки и символы на пути»

Кто я? Откуда я пришел? Куда я иду? Что такое человек? В чем уникальность каждого из нас? На пути человека скрыты ответы на все эти вопросы. Как научиться читать знаки судьбы и понимать символический язык мифов, легенд, тайнопись искусства? Как научиться выбирать и как понять, что такое «счастливое время» в жизни любого человека?
Обо всем этом вы узнаете на выставке «Знаки и символы на пути. О времени, о выборе, о шансах». Экспонаты выставки — копии произведений искусства древнего Египта, Античности, древнего Рима и др.
Философская школа «Новый Акрополь» в Калининграде приглашает на интерактивную экскурсию по выставке «Знаки и символы на пути. О времени, о выборе, о шансах».
14 марта, в субботу, в 18:00.
4 апреля, в субботу, в 18:00.
Длительность экскурсии 1 час 20 мин
Место: г. Калининград, ул. Грекова, 2А, помещение 1.
Тел.
Вход свободный
16+
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