Объявлен сбор средств на восстановление ворот замка Рагнит

Денис Туголуков / Новый Калининград
Денис Туголуков / Новый Калининград

Арендаторы замка Рагнит в Немане объявили благотворительный сбор на восстановление ворот. Информация об этом размещена на краудфандигновой платформе Planeta.ru.

«Мы, команда участников проекта воссоздания замка Рагнит, возглавляемая калининградским предпринимателем Иваном Артюхом, возродившим в Немане производство знаменитого сыра тильзитер, приглашаем вас принять участие в судьбе уникального и в то же время очень характерного для Калининградской области архитектурного сооружения. Посильный взнос каждого из вас приблизит момент, когда мы вновь увидим Рагнит таким, каким он был во времена рыцарей!», — говорится в сообщении.

Поддержать проект можно денежным переводом. Также предлагается экскурсия по замку Рагнит за 150 рублей, экскурсия и магнит с гербом Рагнита за 400, билет на пир в замке и магнит за 3000 рублей (пиры планируется проводить в летнее время ежемесячно). За 50 тысяч рублей можно приобрести увековечивание имени на медной доске у входа в замок. Всего арендаторы надеются собрать 240 тысяч рублей. 

Напомним, в прошлом году владелец сыроварни Deutsches Haus Иван Артюх взял в долгосрочную аренду замок Рагнит в Немане. Бизнесмен намерен привести его в порядок и обустроить там арт-пространство. Сейчас на территории Рагнита регулярно проводятся субботники. К расчистке руин команда Ивана Артюха привлекает волонтеров. Территорию у Рагнита планируют обустроить за счет федерального гранта. Неман победил во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды, и теперь муниципалитет получит федеральный грант в объеме 45 млн рублей.


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