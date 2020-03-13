Крупнейший в Европе аквапарк, построенный в Польше, закрыли из-за коронавируса

Фото со страницы Park of Poland в Instagram
Фото со страницы Park of Poland в Instagram
Продолжение: Алиханов запретил чиновникам выезжать за границу из-за коронавируса
Все новости по теме: Эпидемия коронавируса в 2020 году

Самый большой в Европе крытый аквапарк Suntago Water World, построенный под Варшавой, закрыли на период с 13 по 25 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте аквапарка. Уже приобретенные на указанный период билеты можно изменить, указав другое время посещения, или вернуть.

Аквапарк Suntago Water World, ставший частью парка развлечений Park of Poland, был открыт 20 февраля 2020 года. Он находится в деревне Вренча в 50 километрах от Варшавы. В аквапарке обустроены 18 бассейнов общей площадью 3500 кв. м, 32 горки, 10 саун, симулятор сёрфинга, бары и рестораны, а также высажены 740 пальм.

Дополнено: Также о временном закрытии с 13 по 19 марта сообщает аквапарк в Реде (Поморское воеводство Польши).

Тема в развитии

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter