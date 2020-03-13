Крупнейший в Европе аквапарк, построенный в Польше, закрыли из-за коронавируса

Самый большой в Европе крытый аквапарк Suntago Water World, построенный под Варшавой, закрыли на период с 13 по 25 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте аквапарка. Уже приобретенные на указанный период билеты можно изменить, указав другое время посещения, или вернуть.



Аквапарк Suntago Water World, ставший частью парка развлечений Park of Poland, был открыт 20 февраля 2020 года. Он находится в деревне Вренча в 50 километрах от Варшавы. В аквапарке обустроены 18 бассейнов общей площадью 3500 кв. м, 32 горки, 10 саун, симулятор сёрфинга, бары и рестораны, а также высажены 740 пальм.

Также о временном закрытии с 13 по 19 марта сообщает аквапарк в Реде (Поморское воеводство Польши).