«Ворота» отменяют все мероприятия до конца марта

Алексей Милованов / Новый Калининград
Алексей Милованов / Новый Калининград
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«Ворота» отменяют все мероприятия до конца марта из-за коронавируса. Об этом сообщается на странице арт-пространства в Facebook.

«Оставаясь верными своей миссии работать для людей, для вас, сообщаем, что в настоящий момент в связи с пандемией у нас отменяются все организованные мероприятия до конца марта. Также мы ведём переговоры с организаторами о переносе/отмене мероприятий в апреле. Далее будем действовать по ситуации. Ворота остаются открытыми по привычному графику, мы продолжаем делать выставки и сохраняем доступ к ним для вас. Сейчас мы также внедряем комплекс мер по усилению дезинфекции в пространстве и обеспечению вашей безопасности», — говорится в посте.

По словам сотрудников «Ворот», это было непростое решение, подрывающее «хрупкую экономику». Арт-пространство продолжит работать как галерея. Также планируется внедрять дистанционные и онлайн-форматы работы.


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