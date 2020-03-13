Испания с субботы вводит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Испания с субботы вводит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство Испании объявляет о введении режима чрезвычайной ситуации в стране из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает в пятницу, 13 марта, «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Премьер страны Педро Санчес заявил, что режим ЧС будет введен с субботы, 14 марта, на две недели. Он указал, что Испания «задействует все свои ресурсы», в том числе военнослужащих, для сдерживания распространения вируса. «Это экстренная ситуация, которая затрагивает жизнь и здоровье каждого. Правительство будет защищать своих граждан», — предупредил Санчес. Агентство отмечает, что режим ЧС позволит правительству Испании ограничить передвижение внутри страны, а также вводить другие особые меры.

Ранее в пятницу испанские СМИ сообщали, что коронавирусом в стране заразились 4 209 человек. 120 человек скончались.

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