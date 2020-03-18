Музей-квартира Altes Haus временно закрывается

Музей-квартира Altes Haus и музейный магазин-кафетерий Gustav Grossmann временно закрываются. Об этом сообщила совладелец Наталья Быченко на странице музея в Facebook.
С 18 марта в Калининградской области вводится запрет на все массовые мероприятия с любой численностью участников. В регионе запрещено проведения спортивных, культурных, развлекательных и других массовых мероприятий до 30 апреля. К ним относятся концерты, театральные постановки, музейные выставки, форумы и различные съезды. Такое решение было принято накануне время заседания оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией.
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