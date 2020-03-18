В Калининградской области отменяются все массовые мероприятия

В Калининградской области со среды, 18 марта, вводится запрет на все массовые мероприятия с любой численностью участников. Такое решение было принято накануне время заседания оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе регионального правительства.



В регионе запрещено проведения спортивных, культурных, развлекательных и других массовых мероприятий до 30 апреля. К ним относятся — концерты, театральные постановки, музейные выставки, форумы и различные съезды.

Также до 30 апреля закрываются плавательные бассейны «в подведомственных организациях». Приостановить работу бассейнов рекомендовано и всем руководителям частных спортивных комплексов, залов и учреждений физической культуры.

Запрещено заселять в гостиницы, мотели и другие места размещения на территории Калининградской области иностранных граждан, прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

«Дополнительно принимаются меры по ускорению процессов прохождения контроля грузовых транспортных средств, прибывающих через пункты пропуска через госграницу РФ в Калининградской области», — отметили в правительстве.

«Речь идёт прежде всего об организованных мероприятиях. ТЦ и кафе мера не коснётся. А вот кинотеатры уже подпадают [под запрет]», — пояснил «Новому Калининграду» руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Отметим, работы ресторанов, фитнес-центров, частных учреждений культуры запрет пока не касается.