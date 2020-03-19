Андрей Ермак предложил путешествовать по Калининградской области виртуально

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак предложил путешествовать по региону виртуально. Пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Для всех, кто заскучал на самоизоляции, удалёнке или в домашнем отпуске... Виртуальное путешествие по самым интересным местам Калининградской области! Вы же приедете к нам, когда „вот-это-вот-всё“ закончится! А сейчас можно заранее спланировать своё увлекательное путешествие, вот, по этой ссылке http://kld-3d.ru», — написал глава ведомства.

По словам представителей регионального министерства культуры и туризма, сайт Kld-3d был задуман как виртуальный путеводитель, с помощью которого можно, не выходя из дома, познакомиться с и культурой Калининградской области. «Современные технологии позволили отснять основные природные и историко-культурные достопримечательности с высоты птичьего полета. Вы сможете развернуться на 360 градусов, а также посмотреть объекты изнутри — застав их такими, какими они были в момент съемки», — отмечается в описании проекта.