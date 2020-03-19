Лукашенко поручил вывезти из Польши россиян, застрявших из-за закрытия границ

Лукашенко поручил вывезти из Польши россиян, застрявших из-за закрытия границ
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил помочь россиянам, застрявшим в Польше из-за закрытия границ, вернуться на родину. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Возьмите россиян, которые сегодня в Польше: они не могут выехать в Россию. Коль у наших границ скопилось определённое количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину», — обратился Лукашенко к главе администрации президента Игорю Сергеенко.

Президент Белоруссии высказал мнение, что решения о закрытии границ искусственно создают ситуацию, когда человек не может попасть домой. «Это не дело, что наши братья там сидят, понятно, в какой ситуации. Надо им помочь, как бы у нас ни складывались отношения с российскими властями. Люди ни в чём не виноваты», — сказал Александр Лукашенко.

Он поручил привлечь к решению этого вопроса министерство иностранных дел и правоохранительные структуры.

С 15 марта власти Польши объявили положение эпидемической угрозы. Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что республика вводит запрет на въезд для иностранцев. Автомобильные пункты пропуска закрыли 15 марта. Особый режим ввели на 10 дней с возможностью продления ещё на 20 дней, а потом — на месяц.

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