Областная библиотека открыла бесплатный доступ к электронным книгам

Unsplash
Unsplash

Калининградская областная научная библиотека открыла бесплатный онлайн-доступ к электронным книгам. Об этом сообщается на странице учреждения в Facebook.

«Мы впервые предоставляем пользователям услугу удалённой записи в библиотеку, чтобы получить бесплатный доступ к целому ряду лицензионных ресурсов — популярному сервису электронных книг ЛитРес; магазину учебной, научной, классической литературы и научной периодики Global F5, а также библиотеке Non-Fiction, включающей научную и образовательную литературу и издания по саморазвитию!» — отмечается в сообщении.

Чтобы удалённо забронировать себе номер читательского билета, необходимо заполнить специальную форму на сайте библиотеки. Задать вопросы библиотекарям можно на сайте и по телефону 93-04-49.

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