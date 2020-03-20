Областная библиотека открыла бесплатный доступ к электронным книгам

Калининградская областная научная библиотека открыла бесплатный онлайн-доступ к электронным книгам. Об этом сообщается на странице учреждения в Facebook.

«Мы впервые предоставляем пользователям услугу удалённой записи в библиотеку, чтобы получить бесплатный доступ к целому ряду лицензионных ресурсов — популярному сервису электронных книг ЛитРес; магазину учебной, научной, классической литературы и научной периодики Global F5, а также библиотеке Non-Fiction, включающей научную и образовательную литературу и издания по саморазвитию!» — отмечается в сообщении.