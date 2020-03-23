В России заработал сайт «Все.онлайн» с данными о бесплатных цифровых ресурсах

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Портал «Все.онлайн» с информацией о бесплатных цифровых ресурсах для тех, кто работает удалённо, начинает работать с 23 марта. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Из-за коронавируса люди вынуждены сейчас ограничивать себя и находиться дома, общаться фактически только через интернет, многие, чтобы перейти на удаленную работу или дистанционное обучение, используют различные онлайн-площадки. Чтобы помочь им в такой ситуации, мы обеспечим бесплатный доступ к полезным цифровым сервисам», — цитирует премьера ТАСС.

По словам Мишустина, уже сейчас на портале доступны данные о сервисах, с помощью которых можно организовать дистанционную работу, получить медицинскую помощь, заказать продукты или готовую еду. «Там также можно найти сведения о развлекательных сервисах для детей, для взрослых, сайта по образованию, повышению квалификации», — рассказал глава правительства.


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