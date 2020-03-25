Рассказываем, как отдохнуть без посторонних и бацилл

Если вы опасаетесь посещать общественные места в связи с распространением вируса, а все время сидеть дома — скучно, то «КиноХауз» идеально подходит для безопасного отдыха!

В вашем распоряжении будут уютные индивидуальные залы с большими экранами, мягкими диванами и объемным звуком, в которых будете только вы и ваша компания.
Мы тщательно следим за чистотой и порядком в залах общего пользования. В залах для гостей проводим уборку после каждого гостя.
Во всех залах установлены дезинфицирующие лампы, а туалет оснащен антисептическим оборудованием (диспенсером), которое позволяет проводить обработку используемых поверхностей даже самостоятельно гостям.
Мы соблюдаем санитарные правила и нормы — все сотрудники работают только в перчатках.



С нами вы можете не только отдохнуть и расслабиться в кругу близких людей, а также быть уверенным в безопасности предоставляемых нами услуг!

Если остались вопросы — заходите в нашу группу ВКонтакте.

С уважением,
ваш «КиноХауз» 


Справка

Кино Хауз Антикинотеатр

г. Калининград, ул. Кирова, 6-8
+7 (4012) 92 06 36
kld.kinohouse.me
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