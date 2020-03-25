Рассказываем, как отдохнуть без посторонних и бацилл

Если вы опасаетесь посещать общественные места в связи с распространением вируса, а все время сидеть дома — скучно, то «КиноХауз» идеально подходит для безопасного отдыха!В вашем распоряжении будут уютные индивидуальные залы с большими экранами, мягкими диванами и объемным звуком, в которых будете только вы и ваша компания.
Мы тщательно следим за чистотой и порядком в залах общего пользования. В залах для гостей проводим уборку после каждого гостя.
Во всех залах установлены дезинфицирующие лампы, а туалет оснащен антисептическим оборудованием (диспенсером), которое позволяет проводить обработку используемых поверхностей даже самостоятельно гостям.
Мы соблюдаем санитарные правила и нормы — все сотрудники работают только в перчатках.
С нами вы можете не только отдохнуть и расслабиться в кругу близких людей, а также быть уверенным в безопасности предоставляемых нами услуг!
Если остались вопросы — заходите в нашу группу ВКонтакте.
С уважением,
ваш «КиноХауз»
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