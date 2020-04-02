В Калининграде задумали сделать музей изоляции

Создатель музея Altes Haus Александр Быченко задумал открыть в Калининграде музей «Изоляция». Сообщение об этом он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Калининградцы, давайте тоже заложим основу будущего музея „Изоляция“! Все нематериальные материалы шлите нам на почту alteshaus12@gmail.com, а будущие экспонаты бережно храните до конца всех событий, а потом придумаем, куда их заскладировать», — написал Александр Быченко.

По его словам, экспонатами музея могут стать самостоятельно сшитые многоразовые медицинские маски, объявления в подъездах о готовности помочь соседям, находящимся в самоизоляции, видео, записанные во время карантина и др.

На создание музея изоляции Александра Быченко вдохновила идея сотрудников Музейно-выставочного центра города Заречного (Пензенская область). «События, очевидцами которых мы являемся, войдут в учебники как одни из наиболее важных в новейшей истории России, во многом определивших её дальнейшее развитие. Проблема в том, что в силу небывалой цифровизации о них останется очень мало материальных следов, — написал заместитель директора Музейно-выставочного центра Виктор Кладов в Facebook. — А значит, нам будет очень трудно рассказать о „коронавирусном“ периоде музейными средствами, ибо в центре внимания здесь должен оказаться экспонат (предмет). Мы просим вас по возможности сохранять все свидетельства того, как вы и ваша семья пережили этот сложный период. Если это нетрудно, оставляйте у себя листовки и объявления, газеты и журналы, образцы масок и фильтров (использованные, конечно же, следует простерилизовать) и т.​д. Не стирайте из памяти телефонов фотографии и видеозарисовки, иллюстрирующие ваш повседневный быт: походы в магазин, виды улиц и дворов, домашние дела, выгул питомцев и проч. Режим самоизоляции неизбежно закончится, и мы будем вспоминать о нем с иными чувствами, нежели сейчас».