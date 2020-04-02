Путин намерен вновь выступить с обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение россиянам в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

По его словам, президент запишет обращение во второй половине дня, после 16:00. «Начиная с четырех можно будет ждать ориентировочно. Сейчас президент работает над текстом этого обращения», — уточнил Песков.

Напомним, в первом обращении 25 марта Путин выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию и распорядился установить нерабочую неделю с сохранением заработной платы для того, чтобы минимизировать контакты между людьми и снизить скорость распространения коронавируса.