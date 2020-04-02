Зеленоградский музей расскажет онлайн о королевском курорте Кранце

Зеленоградский краеведческий музей проведёт онлайн-экскурсию 3 апреля в 12:00. Эфир пройдёт в аккаунте учреждения в Instagram (@kraevedcheskijmuzej).
«В прямом эфире сотрудники расскажут о королевском курорте Кранц: история создания курорта, первые отдыхающие, культура купания, основные здания курорта, бои на подступах к Кранцу и многое другое», — сообщает Региональный информационный центр туризма.
Напомним, клуб «Народный экскурсовод» запустил проект «В Калининграде — полдень», в рамках которого калининградские гиды проводят в Instagram прямые эфиры, посвященные истории и культуре региона.
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