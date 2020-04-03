Евгений Гришковец устраивает для поклонников виртуальный ужин

Евгений Гришковец. Денис Туголуков / Новый Калининград
Евгений Гришковец. Денис Туголуков / Новый Калининград
Продолжение: Алиханов не планирует выступать по поводу продления ограничительных мер в регионе
Все новости по теме: Гришковец

Евгений Гришковец приглашает всех желающих на виртуальный ужин 3 апреля в 18:30 по калининградскому времени. Об этом он написал на своём сайте.

«Третьего апреля будет первая пятница самоизоляции и карантинного режима. Мы сидим по домам. Мы не можем пойти куда-нибудь в бар или ресторан, не можем выйти в кинотеатр или на концерт, не можем пойти к кому-то в гости или принять гостей. То есть, впервые мы по независящим от нас причинам не можем сделать всего того, за что мы так любим пятницу... Вот я и приглашаю всех, кто пожелает, к себе на ужин...», — обратился к поклонникам Гришковец.

По словам драматурга, он планирует неспешно поужинать и побеседовать за трапезой, пока находится на самоизоляции в своем доме в Калининграде. «Я вас к моему глубочайшему сожалению не увижу и не услышу, но ваши флюиды непременно почувствую, и все, кто придёт, будут желанными гостями в моём доме», — отметил Евгений Гришковец.


Тема в развитии

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter