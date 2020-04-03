Евгений Гришковец устраивает для поклонников виртуальный ужин

Евгений Гришковец приглашает всех желающих на виртуальный ужин 3 апреля в 18:30 по калининградскому времени. Об этом он написал на своём сайте.

«Третьего апреля будет первая пятница самоизоляции и карантинного режима. Мы сидим по домам. Мы не можем пойти куда-нибудь в бар или ресторан, не можем выйти в кинотеатр или на концерт, не можем пойти к кому-то в гости или принять гостей. То есть, впервые мы по независящим от нас причинам не можем сделать всего того, за что мы так любим пятницу... Вот я и приглашаю всех, кто пожелает, к себе на ужин...», — обратился к поклонникам Гришковец.

По словам драматурга, он планирует неспешно поужинать и побеседовать за трапезой, пока находится на самоизоляции в своем доме в Калининграде. «Я вас к моему глубочайшему сожалению не увижу и не услышу, но ваши флюиды непременно почувствую, и все, кто придёт, будут желанными гостями в моём доме», — отметил Евгений Гришковец.