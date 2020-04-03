Алиханов не планирует выступать по поводу продления ограничительных мер в регионе

Алиханов не планирует выступать по поводу продления ограничительных мер в регионе
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Калининградец утверждает, что вел «тот самый» день рождения и заболел коронавирусом
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Решение о возможном продлении режима самоизоляции в Калининградской области примет региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, оно будет опубликовано в пятницу, 3 апреля, на сайте областного правительства. Губернатор региона Антон Алиханов пока не намерен выступать с разъяснениями по данному поводу, сообщили журналистам в оперштабе.

Днем ранее президент России Владимир Путин в своем видеообращении к жителям страны объявил о наделении глав субъектов Российской Федерации дополнительными полномочиями в том, насколько жестким будет карантин (режим самоизоляции) на подведомственных им территориях.

Также Путин объявил, что все дни до 30 апреля в России будут нерабочими в связи необходимостью ограничить социальные контакты из-за пандемии коронавируса.

«В рамках озвученных президентом РФ инициатив региональным правительством до конца недели будет принято решение о необходимости продления режима самоизоляции на территории региона», — пообещали ранее в пресс-службе правительства региона.


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