Филиал академии хореографии в Калининграде начинает приемную кампанию

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Филиал Московской государственной академии хореографии в Калининграде 13 апреля открывает регистрацию для участия в приемной кампании. В связи с эпидемиологической ситуацией прием документов будет проводиться в электронном виде, сообщается на сайте регионального правительства.

Набор мальчиков и девочек проводится по программам дополнительного и среднего профессионального образования. Дети в возрасте 7 лет, поступающие в 2020 году в первый класс общеобразовательной школы, могут подать заявку на обучение по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе «Искусство балета». Срок обучения — четыре года. По этой программе обучения предусмотрено 8 бюджетных мест, остальные — на платной основе. Стоимость обучения составляет 4 тысячи рублей в месяц.

На дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Основы хореографического искусства» принимаются дети в возрасте 8-9 лет. Обучение длится год. Возможно только на платной основе. Стоимость — 4 тысячи рублей в месяц.

Также проводится набор по программе среднего профессионального образования по специальности «Искусство балета». Это первый класс балетной академии. В него набирают детей в возрасте 9-11 лет, которые в этом году заканчивают переходят в пятый класс общеобразовательной школы. Предусмотрено обучение иногородних детей, поскольку филиал предоставляет возможность проживания в интернате. Срок обучения — 7 лет 10 месяцев. Обучение только на бюджетной основе.

Подробная информация по каждой программе и форма заявления доступны на сайте академии. Заявления принимаются до 15 мая.

Напомним, Московская государственная академия хореографии ведёт свою историю с 1773 года. Филиал в Калининграде создан в 2019 году. Планируется, что филиал станет частью культурно-образовательного комплекса на Острове.

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