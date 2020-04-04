«Крузенштерну» пришлось изменить маршрут из-за коронавируса

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Барк «Крузенштерн», совершающий трансатлантический переход, вынужден изменить маршрут из-за эпидемии коронавируса, сообщает пресс-служба БГАРФ.

«В связи с введением в ряде стран карантинных мер на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2, из маршрута плавания парусника „Крузенштерн“ исключены заходы в порты Касабланка (Марокко) и Хайфа (Израиль)», — указано в сообщении.

В субботу, 4 апреля, завершена стоянка учебного барка в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). Парусник взял курс на российский порт Новороссийск.

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