Парусник «Седов» пройдёт мимо Индии из-за коронавируса

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Парусник «Седов» отменил заход в Мумбаи и пройдёт мимо Индии из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте кругосветной экспедиции.

Сейчас барк находится на рейде в столице Маврикия — городе Порт-Луи. Во время кратковременной якорной стоянки на «Седове» будут пополнены запасы топлива, после чего парусник продолжит своё кругосветное плавание.

«Пополнение запасов без захода в порт обусловлено введением в ряде стран карантинных мер на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2. Кроме того, это решение позволит в максимальной степени исключить прямые контакты членов экипажа с представителями портовых служб при приёме топлива на судно», — отмечается в сообщении.

Планируется что следующим портом захода барка станет порт Сингапур. 


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