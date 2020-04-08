Роспотребнадзор призывает работодателей оставлять дома сотрудников старше 65 лет

Роспотребнадзор обращается с несколькими настоятельными просьбами к работодателям. В частности, разрешить «дальнейшую самоизоляцию» сотрудникам старше 65 лет, сообщила накануне на брифинге глава регионального управления ведомства Елена Бабура.



«Мы понимаем, что экономика не может стоять бесконечно и не работать. Безусловно, будут предприятия возобновлять свою работу, но мы настоятельно рекомендуем работодателям и настоятельно будем говорить работодателям, что люди старше 65-летнего возраста на работе в настоящее время быть не должны. Они должны либо работать дистанционно, либо им необходимо разрешить дальнейшую самоизоляцию с соответствующей оплатой, то есть они не могут быть на работе, потому что это группа риска», — сказала Бабура.

Также она пояснила, почему необходим обязательный режим самоизоляции для семей работающих граждан: если члены семей работающих станут «источником заражения», то на карантин придется отправлять весь «рабочий коллектив».

Кроме того, Елена Бабура призвала работодателей обеспечить сотрудникам свободную доставку в служебном транспорте, исключив скученность в нем людей.