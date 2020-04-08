Евгений Гришковец устраивает новый онлайн-ужин 8 апреля

Евгений Гришковец устроит онлайн-ужин для своих поклонников 8 апреля в 18:30 по калининградскому времени. Приглашение писатель опубликовал на своем сайте.

«А о том, что будет на ужин, я скажу ближе к делу. Помимо блюд подготовил несколько историй, которые прежде никогда в большой компании не рассказывал», — анонсировал трансляцию Евгений Гришковец.

Первый виртуальный ужин драматург провел 3 апреля. По его словам, он хотел неспешно поужинать и побеседовать за трапезой, пока находится на самоизоляции в своем доме в Калининграде.