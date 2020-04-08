Андрей Ермак: потери культуры из-за коронавируса не меньше, чем в турбизнесе

Финансовые потери сферы культуры не меньше, чем потери туристического сектора. Такое мнение высказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в эфире НТРК «Каскад» 8 апреля.

«Мы отправили все свои, так скажем, ожидания в Министерство культуры Российской Федерации для того, чтобы коллеги оценили уровень потерь, потому что потери сферы культуры не меньше абсолютно, чем потери турбизнеса. У театров и практически всех культурных площадок нет той [доходной] части, которая формировалась от коммерческой деятельности. Коммерческой деятельности нет никакой. В общем-то, и госзадание пока не исполняется в том объёме, в котором они должны были делать, но госзадание, понятно, мы можем корректировать в течение года. Что касается выпадающих доходов, здесь очень серьезная ситуация. Мы, конечно, надеемся, что отрасль получит какую-то финансовую помощь», — пояснил глава минкульттуризма.

Ранее губернатор Антон Алиханов на своей странице в Instagram анонсировал проект постановления правительства Калининградской области о субсидиях микропредприятиям региона. По словам Андрея Ермака, негосударственные учреждения культуры смогут воспользоваться этими мерами поддержки.