Андрей Ермак: потери культуры из-за коронавируса не меньше, чем в турбизнесе

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В Калининграде у сотрудника детской поликлиники подозрение на коронавирус
Все новости по теме: Культура

Финансовые потери сферы культуры не меньше, чем потери туристического сектора. Такое мнение высказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в эфире НТРК «Каскад» 8 апреля.

«Мы отправили все свои, так скажем, ожидания в Министерство культуры Российской Федерации для того, чтобы коллеги оценили уровень потерь, потому что потери сферы культуры не меньше абсолютно, чем потери турбизнеса. У театров и практически всех культурных площадок нет той [доходной] части, которая формировалась от коммерческой деятельности. Коммерческой деятельности нет никакой. В общем-то, и госзадание пока не исполняется в том объёме, в котором они должны были делать, но госзадание, понятно, мы можем корректировать в течение года. Что касается выпадающих доходов, здесь очень серьезная ситуация. Мы, конечно, надеемся, что отрасль получит какую-то финансовую помощь», — пояснил глава минкульттуризма.

Ранее губернатор Антон Алиханов на своей странице в Instagram анонсировал проект постановления правительства Калининградской области о субсидиях микропредприятиям региона. По словам Андрея Ермака, негосударственные учреждения культуры смогут воспользоваться этими мерами поддержки.


Тема в развитии

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter