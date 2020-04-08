В Калининграде у сотрудника детской поликлиники подозрение на коронавирус

В Калининграде у сотрудника детской поликлиники подозрение на коронавирус
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Главное о коронавирусе в среду, 8 апреля
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В областном центре у сотрудника городской детской поликлиники подозревается коронавирусная инфекция. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил источник в сфере здравоохранения, информацию подтвердили в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Речь об отделении № 2 детской городской поликлиники № 6 — отделение расположено на ул. Леонова. По словам источника, инфекция подозревается также у членов семьи медика. Как сообщает сайт учреждения, 8 апреля 2-е отделение «по техническим причинам не работает». Как отметил собеседник, в этот день в медучреждении проводилась дезинфекция, персонал временно отстранен от работы.

В региональном оперативном штабе рассказали, что «происходит обязательный в таких случаях комплекс мероприятий». Вместе с тем, результатов тестирования еще нет, утверждать, что у данного медработника коронавирусная инфекция, нельзя, заявили в штабе.

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