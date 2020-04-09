Андрей Ермак: федеральные туроператоры готовятся прийти на калининградский рынок

Несколько крупных федеральных туроператоров готовятся прийти на калининградский рынок. Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

«Сейчас многие федеральные туроператоры, которые всегда работали только на выезд, начали смотреть на внутренний рынок. Они начали смотреть, какие есть варианты прихода в регионы, и некоторые очень активно рассматривают варианты для того, чтобы продавать Калининградскую область. Я просто не имею права разглашать эту информацию, потому что это коммерческая информация, но я точно знаю, что несколько крупных операторов рассматривают Калининград в качестве основной своей дестинации», — заявил Андрей Ермак.

Согласно мнению министра, приход федеральных агентств не должен сломать калининградский рынок туристических услуг. «Это нормальная, как мне кажется, конкурентная история, мы же не можем заниматься протекционизмом против своих же компаний, которые платят налоги в Российской Федерации. Мне кажется, это будет хорошо держать в тонусе весь рынок, если они придут. Как правило, они работают не сами по себе, а ищут партнеров в Калининграде, работают через партнеров», — отметил Андрей Ермак.

Напомним, 17 марта Евросоюз ввёл 30-дневный запрет на въезд на свою территорию для иностранцев. Такое решение было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции.