Евросоюз вводит запрет на въезд на свою территорию

Евросоюз вводит запрет на въезд на свою территорию
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Евросоюз из-за коронавируса вводит 30-дневный запрет на въезд на свою территорию для иностранцев — страны ЕС согласовали соответствующее предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как передаёт «Интерфакс», об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы все согласились с предложением Еврокомиссии ограничить въезд в Европу из стран, не входящих в ЕС, Великобритании и других стран», — сказала канцлер журналистам во вторник, 17 марта. По ее словам, предполагается ввести «запрет на въезд с небольшими исключениями» на срок в «30 дней».

Также Меркель сообщила, что Германия намерена приступить к реализации запрета немедленно. По данным Министерства внутренних дел ФРГ, ограничение касается всех видов транспорта, но не будет распространяться на граждан Германии. Гражданам Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии будет разрешен транзитный проезд для возвращения домой, то же самое коснется граждан с временным видом на жительство в этих странах.

«Граждане третьих стран, которые не соответствуют условиям, получат на границе отказ во въезде за неимением неотложной причины», — указывают в МВД.

Ранее Правительство РФ приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (7)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter