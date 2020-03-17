Евросоюз вводит запрет на въезд на свою территорию

Евросоюз из-за коронавируса вводит 30-дневный запрет на въезд на свою территорию для иностранцев — страны ЕС согласовали соответствующее предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как передаёт «Интерфакс», об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.



«Мы все согласились с предложением Еврокомиссии ограничить въезд в Европу из стран, не входящих в ЕС, Великобритании и других стран», — сказала канцлер журналистам во вторник, 17 марта. По ее словам, предполагается ввести «запрет на въезд с небольшими исключениями» на срок в «30 дней».

Также Меркель сообщила, что Германия намерена приступить к реализации запрета немедленно. По данным Министерства внутренних дел ФРГ, ограничение касается всех видов транспорта, но не будет распространяться на граждан Германии. Гражданам Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии будет разрешен транзитный проезд для возвращения домой, то же самое коснется граждан с временным видом на жительство в этих странах.

«Граждане третьих стран, которые не соответствуют условиям, получат на границе отказ во въезде за неимением неотложной причины», — указывают в МВД.

Ранее Правительство РФ приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.